Россия испугалась "инструкторов НАТО в Молдове": посла вызвали в МИД

По данным ведомства страны-агрессора, посла Молдовы вызвали в МИД из-за "недружественных действий". Такими РФ посчитала "преследование российских и русскоязычных СМИ", "дискриминацию граждан РФ, которые въезжают в Молдову" и "агрессивные заявления антироссийского характера".

При этом Россия уведомила молдавского дипломата о том, что "ряду официальных лиц Молдовы" запрещен въезд на территорию РФ. Кому именно - не уточняется.

Также в МИД выразили обеспокоенность из-за появления в СМИ информации о том, что на территории Молдовы якобы хотят разместить инструкторов НАТО для обучения украинских защитников.

Молдова - союзник Украины

Напомним, Молдова является союзником Украины с начала полномасштабной войны.

В частности, президент Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости остановить российского диктатора Владимира Путина. В ином случае цена для всего мира будет намного выше.

На фоне такой позиции Молдовы Россия неоднократно пыталась дестабилизировать там ситуацию. Для этого она потратила более 55 млн долларов.