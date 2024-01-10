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Россия испугалась "инструкторов НАТО в Молдове": посла вызвали в МИД

Иллюстративное фото: МИД России вызвал посла Молдовы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия выразила ряд "протестов" и "беспокойств" послу Молдовы. В частности, это связано со слухами о "размещении инструкторов НАТО" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.

По данным ведомства страны-агрессора, посла Молдовы вызвали в МИД из-за "недружественных действий". Такими РФ посчитала "преследование российских и русскоязычных СМИ", "дискриминацию граждан РФ, которые въезжают в Молдову" и "агрессивные заявления антироссийского характера".

При этом Россия уведомила молдавского дипломата о том, что "ряду официальных лиц Молдовы" запрещен въезд на территорию РФ. Кому именно - не уточняется. 

Также в МИД выразили обеспокоенность из-за появления в СМИ информации о том, что на территории Молдовы якобы хотят разместить инструкторов НАТО для обучения украинских защитников. 

Молдова - союзник Украины

Напомним, Молдова является союзником Украины с начала полномасштабной войны. 

В частности, президент Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости остановить российского диктатора Владимира Путина. В ином случае цена для всего мира будет намного выше. 

На фоне такой позиции Молдовы Россия неоднократно пыталась дестабилизировать там ситуацию. Для этого она потратила более 55 млн долларов. 

 

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