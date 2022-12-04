Росія зіткнеться з проблемами під час створення точних ракет, - розвідка США

Росія може зазнати труднощів при створенні високоточних ракет, які використовуються для завдання ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії.

За її словами, Росія використовує більше ракет, ніж виробляє.

"Я не можу назвати на цьому майданчику точних цифр, але ця витрата високоточних боєприпасів відбувається досить швидко. За нашими даними, у них немає можливості робити повністю у себе те, що вони зараз витрачають. Тож це буде для них викликом", - сказала. Хейнс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км.

Українське МЗС попередило Іран про наслідки у разі ухвалення рішення про допомогу РФ.

Крім того, військовий експерт заявив, що Іран може сумніватися у передачі ракет Росії, оскільки не хоче стати повним ізгоєм на ринку.

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