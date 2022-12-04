ua ru
Вс, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия столкнется с проблемами при создании точных ракет, - разведка США

Новина українською →
Калифорния, Воскресенье 04 декабря 2022 01:50
Россия столкнется с проблемами при создании точных ракет, - разведка США Фото: Россия столкнется с проблемами при создании точных ракет (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия может испытать трудности при создании высокоточных ракет, которые используются для нанесения ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Национальной разведки США Эврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии.

По ее словам, Россия использует больше ракет, чем производит.

"Я не могу назвать на этой площадке точных цифр, но это расход высокоточных боеприпасов происходит достаточно быстро. По нашим данным, у них нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом", - сказала Хейнс.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ договорилась с Ираном о закупке баллистических ракет дальностью 300 и 700 км.

Украинский МИД предупредил Иран о последствиях в случае принятия решения о помощи РФ.

Кроме того, военный эксперт заявил, что Иран может сомневаться в передаче ракет России, поскольку не хочет стать полным изгоем на рынке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети
NEWS
ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)
ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области (видео)
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии