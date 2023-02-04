Росія зібрала в Маріупольському районі 30 тисяч військових, - Андрющенко

Росія стягує війська до Маріуполя та околиць - наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, за останній тиждень військовий корпус окупантів в регіоні збільшився на 10-15 тисяч - в основному їх квартирують в селах біля міста. Водночас із цим, в одне із приморських сіл зайшов підрозділ "кадирівців" розміром 2-3 тисячі військових.

"Можливо, це формування "заградотряду" для потенційного наступу, тому що великих акцій "росгвардії" за нашою інформацією не планується ані в Маріуполі, ані в районі", - написав Андрющенко.

Крім цього, в селищах Маріупольського району посилились "зачистки", а самі окупанти розповідають місцевим про те, що пріоритет напрямку атаки - Вугледар і Запоріжжя. Зазначається також, що переміщення техніки здійснюється вночі і з намаганням оминути Маріуполь.