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Росія зібрала в Маріупольському районі 30 тисяч військових, - Андрющенко

Фото: Росія стягнула в Маріуполь та район 30 тисяч окупантів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія стягує війська до Маріуполя та околиць - наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, за останній тиждень військовий корпус окупантів в регіоні збільшився на 10-15 тисяч - в основному їх квартирують в селах біля міста. Водночас із цим, в одне із приморських сіл зайшов підрозділ "кадирівців" розміром 2-3 тисячі військових.

"Можливо, це формування "заградотряду" для потенційного наступу, тому що великих акцій "росгвардії" за нашою інформацією не планується ані в Маріуполі, ані в районі", - написав Андрющенко.

Крім цього, в селищах Маріупольського району посилились "зачистки", а самі окупанти розповідають місцевим про те, що пріоритет напрямку атаки - Вугледар і Запоріжжя. Зазначається також, що переміщення техніки здійснюється вночі і з намаганням оминути Маріуполь.

Нагадаємо, що російські військові завезли до 20 танків в села на північ від окупованого Маріуполя.

Також повідомлялося про те, що окупанти готують у Маріуполі війська та техніку для атак на Вугледар.

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МаріупольВійна Росії проти України