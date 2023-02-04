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Россия собрала в Мариупольском районе 30 тысяч военных, - Андрющенко

Фото: Россия стащила в Мариуполь и район 30 тысяч оккупантов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия стягивает войска в Мариуполь и окрестности - их численность перевалила за 30 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, за последнюю неделю военный корпус оккупантов в регионе увеличился на 10-15 тысяч - в основном их квартируют в селах возле города. В то же время, в одно из приморских сел зашло подразделение "кадыровцев" размером 2-3 тысячи военных.

"Возможно, это формирование "загрядотряда" для потенциального наступления, потому что крупных акций "росгвардии" по нашей информации не планируется ни в Мариуполе, ни в районе", - написал Андрющенко.

Кроме этого, в поселках Мариупольского района усилились "зачистки", а сами оккупанты рассказывают местным о том, что приоритет направления атаки - Угледар и Запорожье. Отмечается также, что перемещение техники производится ночью и с попыткой обойти Мариуполь.

Напомним, что российские военные завезли до 20 танков в деревни к северу от оккупированного Мариуполя.

Также сообщалось о том, что оккупанты готовят в Мариуполе войска и технику для атак на Угледар.

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