Росія здійснила 26 обстрілів Сумщини, зафіксовано 59 вибухів
Протягом дня, 8 червня, російські загарбники здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Станом на 21:00, зафіксовано 59 вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Сумської ОВА у Telegram.
Зокрема, росіяни обстріляли одинадцять громад: Миколаївську, Хотінську, Білопільську, Краснопільську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську, Шалигинську, Есманьську, Великописарівську, Кролевецьку та Новослобідську.
По кожній з громад Сумська обласна військова адміністрація уточнила точну кількість вибухів:
- Миколаївська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух) та атака FPV дроном (2 вибухи).
- Хотінська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
- Білопільська громада: завдано мінометні (2 вибухи) та артилерійські (4 вибухи) обстріли.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (1 вибух), мінометні (4 вибухи) та артилерійські (4 вибухи) обстріли.
- Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (3 вибухи).
- Шалигинська громада: завдано артилерійські обстріли (2 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).
- Есманьська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (2 вибухи) та мінометні обстріли (4 вибухи).
- Великописарівська громада: були артилерійські обстріли (3 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).
- Кролевецька громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).
- Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).
Нагадаємо, що окрім Сумщини, 8 червня, росіяни атакували машину швидкої допомоги в Херсонській області. Внаслідок обстрілу поранено водія.
Як повідомляло РБК-Україна, з початку 8 червня, за день, війська РФ застосували по українській території 52 КАБи та 481 дрон-камікадзе.
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