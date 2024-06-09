Росія здійснила 26 обстрілів Сумщини, зафіксовано 59 вибухів

Протягом дня, 8 червня, російські загарбники здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Станом на 21:00, зафіксовано 59 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Сумської ОВА у Telegram.

По кожній з громад Сумська обласна військова адміністрація уточнила точну кількість вибухів:

Зокрема, росіяни обстріляли одинадцять громад: Миколаївську, Хотінську, Білопільську, Краснопільську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську, Шалигинську, Есманьську, Великописарівську, Кролевецьку та Новослобідську.

Нагадаємо, що окрім Сумщини, 8 червня, росіяни атакували машину швидкої допомоги в Херсонській області. Внаслідок обстрілу поранено водія.



Як повідомляло РБК-Україна, з початку 8 червня, за день, війська РФ застосували по українській території 52 КАБи та 481 дрон-камікадзе.

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