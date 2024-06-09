Россия совершила 26 обстрелов Сумщины, зафиксировано 59 взрывов
В течение дня, 8 июня, российские захватчики совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. По состоянию на 21:00 зафиксировано 59 взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сумской ОВА в Telegram.
В частности, россияне обстреляли одиннадцать громад: Николаевскую, Хотинскую, Белопольскую, Краснопольскую, Середино-Будскую, Зноб-Новгородскую, Шалыгинскую, Эсманьскую, Великописаревскую, Кролевецкую и Новослободскую.
По каждой из громад Сумская областная военная администрация уточнила точное количество взрывов:
- Николаевская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (1 взрыв) и атака FPV дроном (2 взрыва).
- Хотинская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
- Белопольская громада: нанесены минометные (2 взрыва) и артиллерийские (4 взрыва) обстрелы.
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов).
- Середино-Будская громада: зафиксирована атака FPV дроном (1 взрыв), минометные (4 взрыва) и артиллерийские (4 взрыва) обстрелы.
- Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: нанесены артиллерийские обстрелы (2 взрыва) и атака FPV дроном (1 взрыв).
- Эсманьская громада: зафиксирована атака FPV дроном (2 взрыва) и минометные обстрелы (4 взрыва).
- Великописаревская громада: были артиллерийские обстрелы (3 взрыва) и атака FPV дроном (1 взрыв).
- Кролевецкая громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).
- Новослободская громада: враг бил из минометов (10 взрывов).
Напомним, что кроме Сумщины, 8 июня, россияне атаковали машину скорой помощи в Херсонской области. В результате обстрела ранен водитель.
Как сообщало РБК-Украина, с начала 8 июня, за день, войска РФ применили по украинской территории 52 КАБа и 481 дрон-камикадзе.
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