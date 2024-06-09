Россия совершила 26 обстрелов Сумщины, зафиксировано 59 взрывов

В течение дня, 8 июня, российские захватчики совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. По состоянию на 21:00 зафиксировано 59 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Сумской ОВА в Telegram.

По каждой из громад Сумская областная военная администрация уточнила точное количество взрывов:

В частности, россияне обстреляли одиннадцать громад: Николаевскую, Хотинскую, Белопольскую, Краснопольскую, Середино-Будскую, Зноб-Новгородскую, Шалыгинскую, Эсманьскую, Великописаревскую, Кролевецкую и Новослободскую.

Напомним, что кроме Сумщины, 8 июня, россияне атаковали машину скорой помощи в Херсонской области. В результате обстрела ранен водитель.



Как сообщало РБК-Украина, с начала 8 июня, за день, войска РФ применили по украинской территории 52 КАБа и 481 дрон-камикадзе.

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