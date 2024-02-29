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Росія не збирається зупинятись, а готує гонку озброєнь та дестабілізацію, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація не збирається зупинятись у своїх планах щодо дестабілізації ситуації у світі. Москва хоче влаштувати гонку озброєння.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятися. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що якщо "впаде свобода когось одного", то всі решта також не витримають російського вторгнення.

"Така реальність. Ми маємо захищатися. І можемо захиститися. Мусимо досягти наших спільних цілей", - підкреслив президент.

Відправка іноземних військ в Україну

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання. 

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, США, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Чи дійсно партнери готуються задіяти свої армії у війні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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