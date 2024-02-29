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Россия не собирается останавливаться, а готовит гонку вооружений и дестабилизацию, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация не собирается останавливаться в своих планах по дестабилизации ситуации в мире. Москва желает устроить гонку вооружения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

"Каждый видит, что Россия не собирается останавливаться. Они там, в Москве, хотят и гонку вооружений, и новые волны дестабилизации. Мы все в Европе должны это осознавать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что если "упадет свобода кого-то одного", то все остальные также не выдержат российского вторжения.

"Такая реальность. Мы должны защищаться. И можем защититься. Должны достичь наших общих целей", - подчеркнул президент.

Отправка иностранных войск в Украину

26 февраля в Елисейском дворце в Париже прошла рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

Во время саммита президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, США, Германии, Чехии, Болгарии, Испании и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии в войне – читайте в материале РБК-Украина.

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