Росія збільшує виробництво "Ланцетів", хоча й бреше про обсяги, - ГУР

Він зазначив, що Росія має дронову програму, яку вона розвиває.

"Обсяги - це пропаганда, але це фактор, який не можна списувати з рахунків. "Ланцети" виробляються, "Шахеди" прибувають, вони облаштують виробництво", - сказав представник ГУР.

Юсов наголосив, що Україні потрібні нові озброєння та засоби для протидії атакам окупантів та стрімкішого просування наших військ.

"Це питання захисту життів наших військових та цивільних", - додав він.

"Ланцет"

ZALA Lancet - це російський баражуючий боєприпас. Його швидкість руху в повітрі складає до 300 км/год, радіус польоту - до 40 км. Максимальна вага дрона - 12 кг.

Російські окупанти використовують такі безпілотники переважно для пошкодження чи знищення великих цілей типу артилерійських систем та засобів ППО.

Використання дронів Росією

У війні проти України Росія активно застосовує дрони. Це можуть бути як вітчизняні винаходи, так і іранські дрони-камікадзе "Шахед".

Зокрема, що Росія застосовує дрон-камікадзе власного виробництва "Герань-2". Про її головні відмінностей від іранських Shahed можна почитати у матеріалі.

Окрім того, в Татарстані хочуть робити іранські "Шахеди". Там триває підготовка до запуску виробництва.

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