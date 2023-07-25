Россия увеличивает производство "Ланцетов", хотя и врет об объемах, - ГУР

Он отметил, что у России есть дроновая программа, которую она развивает.

"Объемы - это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" производятся, "Шахеды" прибывают, они обустроят производство", - сказал представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что Украине нужны новые вооружения и средства для противодействия атакам оккупантов и более быстрого продвижения наших войск.

"Этот вопрос защиты жизней наших военных и гражданских", - добавил он.

"Ланцет"

ZALA Lancet - это российский боражирующий боеприпас. Его скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета - до 40 км. Максимальный вес дрона - 12 кг.

Российские оккупанты используют такие беспилотники преимущественно для повреждения или уничтожения больших целей типа артиллерийских систем и средств ПВО.

Использование дронов Россией

В войне против Украины Россия активно применяет дроны. Это могут быть как отечественные изобретения, так и иранские дроны-камикадзе "Шахед".

В частности, Россия применяет дрон-камикадзе собственного производства "Герань-2". О ее главных отличиях от иранских Shahed можно почитать в материале.

Кроме того, в Татарстане хотят делать иранские "Шахеды". Там идет подготовка к запуску производства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.