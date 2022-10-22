Росія збільшує угруповання ракетоносіїв у Чорному морі

У Чорному морі угруповання військового флоту ворога збільшилося протягом дня з 10 до 14 ракетоносіїв. Наразі загальна кількість готових до пуску ракет класу "Калібр" може перевищувати 30 штук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

Крім того, спікер ОК "Південь" повідомив, що вночі з боку Чорного моря було здійснено запуски іранських дронів-камікадзе, 10 з яких знищено на Черкащині та один - на Кіровоградщині.

Він підкреслив, що вороже угруповання посилено двома підводними човнами. Загалом Назаров зазначив, що ситуація на Південнобузькому напрямку складна, проте повністю контролюється силами ЗСУ.

Раніше військові повідомляли , що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, які у зоні досягнення відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.

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