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Росія збільшила виробництво ракет, але через удари не може їх накопичувати, - ГУР

Фото: представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Наразі оборонно-промисловий комплекс Росії дозволяє виготовляти ракет більше, ніж до широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Проте накопичувати таке озброєння країна-агресор не може через свої постійні повітряні удари.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону "Єдині новини".

У військовій розвідці зазначили, що виробництво озброєнь у Росії залежить від номенклатури, і щодо безпілотників фіксуються просування. Також збільшилось ракетне виробництво.

"Так, це більше, ніж до повномасштабного вторгнення... але все ще вкрай недостатньо для поповнення їхніх витрат унаслідок масованих ракетних ударів проти України", - розповів Юсов.

За його словами, робота російського ОПК нині йде на покриття витрат типів та видів озброєнь, які застосовуються у війні з Україною.

Так, резюмував Юсов, у ГУР не можуть казати про накопичення та відновлення у РФ "того рівня, який був до повномасштабного вторгнення, по більшості номенклатури".

Запаси ракет у Росії

Нагадаємо, минулого місяця в ГУР МОУ заявили, що російські окупанти накопичили понад 800 високоточних ракет і, ймовірно, готуються до масованих ударів з початку холодів. Днями спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що РФ накопичує ракети різних типів для нових атак по Україні, а також ще достатньо дронів-камікадзе.

Зазначимо, у вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, запроваджений Заходом. Тому країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від ефективності санкцій, введених проти Росії, залежить, чи зможе РФ і надалі виробляти ракети та вбивати ними українців.

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