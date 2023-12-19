Россия увеличила производство ракет, но из-за ударов не может их накапливать, - ГУР

В военной разведке отметили, что производство вооружений в России зависит от номенклатуры, и в плане беспилотников фиксируются продвижение. Также увеличилось ракетное производство.

"Да, это больше, чем до полномасштабного вторжения... но все еще крайне недостаточно для пополнения их расходов в результате массированных ракетных ударов против Украины", - рассказал Юсов.

По его словам, работа российского ОПК в настоящее время идет на покрытие расходов типов и видов вооружений, применяемых в войне с Украиной.

Так, резюмировал Юсов, в ГУР не могут говорить о накоплении и восстановлении в РФ "того уровня, который был до полномасштабного вторжения, по большинству номенклатуры".

Запасы ракет в России

Напомним, в прошлом месяце в ГУР МОУ заявили, что российские оккупанты накопили более 800 высокоточных ракет, и, вероятно, готовятся к массированным ударам с начала холодов. На днях спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что РФ накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, а также еще достаточно дронов-камикадзе.

Отметим, в сентябре The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Поэтому страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производить ракеты и убивать ими украинцев.