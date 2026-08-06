Росія збільшила видобуток нафти, але це ненадовго, - Reuters

Зростання виявилося тимчасовим

За даними двох джерел Reuters, у липні Росія збільшила видобуток нафти та газового конденсату приблизно на 100 тис. барелів на добу, порівняно з червнем. Загальний обсяг перевищив 9 млн. барелів на день.

Цьому сприяли відновлення завантаження нафтопереробних заводів та високий рівень експорту сировини.

Продаж нафти та нафтопродуктів залишається одним із головних джерел надходжень до російського бюджету. Саме тому Москва прагне підтримувати постачання на максимально можливому рівні, незважаючи на західні санкції та регулярні удари по нафтовій інфраструктурі.

Що загрожує нафтовому сектору

Співрозмовники агентства зазначають, що вже у серпні зберегти липневі показники, ймовірно, не вдасться. Причиною називають посилення атак безпілотників на російські НПЗ наприкінці липня та на початку серпня, а також брак танкерних потужностей у Чорному морі.

За їхніми словами, ці фактори можуть змусити виробників скоротити видобуток, оскільки можливості вивезення додаткових обсягів нафти виявляться обмеженими.

У Банку Росії раніше також визнавали, що зниження видобутку на початку року було пов'язане із пошкодженням нафтопереробних підприємств та обмеженнями експортної інфраструктури.

У звіті регулятора наголошувалося, що перенаправити вільні обсяги нафти на зовнішній ринок було складно через недостатню пропускну спроможність транспортної та портової систем.

Експорт залишається під питанням

За інформацією галузевих джерел Reuters, Росія розраховує збільшити експорт нафти через західні порти у серпні приблизно на 4% порівняно з липнем. Додаткові обсяги мали з'явитися через позапланові зупинки окремих НПЗ.

Проте нові атаки безпілотників можуть скоригувати ці плани. За останній тиждень після ударів тимчасово припинили роботу кілька російських нафтопереробних підприємств.

Зокрема, губернатор Ярославської області повідомляв про пожежу на місцевому НПЗ після атаки дрону.