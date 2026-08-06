Россия увеличила добычу нефти, но это ненадолго, - Reuters

Рост оказался временным

По данным двух источников Reuters, в июле Россия увеличила добычу нефти и газового конденсата примерно на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июнем. Общий объем превысил 9 млн баррелей в день.

Этому способствовали восстановление загрузки нефтеперерабатывающих заводов и высокий уровень экспорта сырья.

Продажа нефти и нефтепродуктов остается одним из главных источников поступлений в российский бюджет. Именно поэтому Москва стремится поддерживать поставки на максимально возможном уровне, несмотря на западные санкции и регулярные удары по нефтяной инфраструктуре.

Что угрожает нефтяному сектору

Собеседники агентства отмечают, что уже в августе сохранить июльские показатели, вероятно, не удастся. Причиной называют усиление атак беспилотников на российские НПЗ в конце июля и начале августа, а также нехватку танкерных мощностей в Черном море.

По их словам, эти факторы могут вынудить производителей сократить добычу, поскольку возможности вывоза дополнительных объемов нефти окажутся ограничены.

В Банке России ранее также признавали, что снижение добычи в начале года было связано с повреждением нефтеперерабатывающих предприятий и ограничениями экспортной инфраструктуры.

В отчете регулятора отмечалось, что перенаправить свободные объемы нефти на внешний рынок было сложно из-за недостаточной пропускной способности транспортной и портовой систем.

Экспорт остается под вопросом

По информации отраслевых источников Reuters, Россия рассчитывает увеличить экспорт нефти через западные порты в августе примерно на 4% по сравнению с июлем. Дополнительные объемы должны были появиться из-за внеплановых остановок отдельных НПЗ.

Однако новые атаки беспилотников могут скорректировать эти планы. За последнюю неделю после ударов временно приостановили работу несколько российских нефтеперерабатывающих предприятий.

В частности, губернатор Ярославской области сообщал о пожаре на местном НПЗ после атаки дрона.