Росія збільшила удари КАБами у квітні, четверть застосувала у Курській області, - Міноборони

Російські обстріли України

Як відзначав на початку квітня президент Володимир Зеленський, однією з найбільших проблем сьогодні є російські удари КАБами. Зокрема він відзначав, що Україна немає необхідної кількості ракет для протиповітряної оборони (ППО), щоб протистояти загрозі. Зокрема Міноборони також попереджало про те, що ворог від початку року посилив атаки керованими авіаційними бомбами.

Після вчорашнього нічного обстрілу Зеленський закликав Захід тиснути на країну-терориста, аби примусити її до миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.