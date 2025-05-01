Россия увеличила удары КАБами в апреле, четверть применила в Курской области, - Минобороны

Российская Федерация (РФ) усилила атаки управляемыми авиационными бомбами (КАБмы) по позициям Сил обороны и украинских населенных пунктах. Только за апрель враг запустил более 5 тысяч снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"В течение апреля возросло количество атак вражеской авиации по позициям Сил обороны и украинских населенных пунктах с применением управляемых авиабомб. В апреле российская авиация сбросила на позиции подразделений Сил обороны и прифронтовые населенные пункты более 5 000 КАБов", - пишет Минобороны.
Четверть КАБов (более 1,2 тысячи снарядов) были запущены против позиции Сил обороны в Курской области России.
Минобороны добавляет, что в течение 2024-го россияне применили всего около 40 тысяч КАБов, а с начала 2025-го - более 15 тысяч.
Как отмечал в начале апреля президент Владимир Зеленский, одной из самых больших проблем сегодня являются российские удары КАБами. В частности он отмечал, что Украина не имеет необходимого количества ракет для противовоздушной обороны (ПВО), чтобы противостоять угрозе. В частности Минобороны также предупреждало о том, что враг с начала года усилил атаки управляемыми авиационными бомбами.
После вчерашнего ночного обстрела Зеленский призвал Запад давить на страну-террориста, чтобы принудить ее к миру.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.