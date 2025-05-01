Россия увеличила удары КАБами в апреле, четверть применила в Курской области, - Минобороны

"В течение апреля возросло количество атак вражеской авиации по позициям Сил обороны и украинских населенных пунктах с применением управляемых авиабомб. В апреле российская авиация сбросила на позиции подразделений Сил обороны и прифронтовые населенные пункты более 5 000 КАБов", - пишет Минобороны.

Четверть КАБов (более 1,2 тысячи снарядов) были запущены против позиции Сил обороны в Курской области России.

Минобороны добавляет, что в течение 2024-го россияне применили всего около 40 тысяч КАБов, а с начала 2025-го - более 15 тысяч.