Росія збільшила тіньовий флот нафтових танкерів попри санкції

Тіньовий флот нафтових танкерів розширився після введення Заходом санкцій проти Росії за війну проти України.
Про це заявив головний економіст великого трейдера Trafigura Саад Рахім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, ця флотилія відіграє ключову роль у забезпеченні поставок російської нафти покупцям, незважаючи на обмеження, спрямовані на скорочення нафтових доходів Москви.
"Зі зростанням санкцій і обмежень розмір (тіньового флоту) став ще більшим", - зазначив Рахім на конференції APPEC 2025.
Танкерний парк продовжує оновлюватися, Москва замінює судна, що потрапили в чорні списки. Це дає змогу Росії зберігати обсяги експорту сировини.
Нагадаємо, у травні Євросоюз затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 189 суден із третіх країн, які є частиною тіньового флоту РФ і відповідають за транспортування російської нафти.
ЄС у рамках 18-го пакета санкцій проти Росії знизив стелю ціни на російську нафту з 60 до 47,6 доларів. Рішення набуло чинності 3 вересня.
У рамках 19-го пакета ЄС готує обмеження для портів, які обслуговують тіньовий флот.
За даними ГУР Міноборони України, нині російський тіньовий флот налічує до 1000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 млн тонн), які здійснюють експорт нафти і нафтопродуктів.
Експорт нафти і газу залишається ключовим джерелом наповнення бюджету РФ. За оцінками, третина цих доходів у 2025 році спрямовується на фінансування війни проти України.