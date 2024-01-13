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Росія збільшила кількість військових кораблів у Чорному морі, серед них - ракетоносій

Фото: фрегат "адмірал Макаров" (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Росія збільшила кількість військовиї кораблей у Чорному морі до 13 одиниць. Серед них є ракетоносій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сил оборони півдня України в Telegram.

"Незважаючи на шторм, ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 13 одиниць, серед яких 5 великих десантних кораблів і 1 надводний ракетоносій", - йдеться у повідомленні. 

При цьому підкреслюється, що фрегат "адмірал Макаров", споряджений до 8 "Калібрів", виведений на бойове чергування.

"Уважно стежте за сигналами повітряних тривог. Не піддавайтесь паніці, а будьте напоготові", - закликали в Силах оборони. 

Масштабний обстріл України

Зранку 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, а також аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській області, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про сьогоднішню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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