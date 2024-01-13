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Россия увеличила количество военных кораблей в Черном море, среди них - ракетоноситель

Фото: фрегат "адмирал Макаров" (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Россия увеличила количество военных кораблей в Черном море до 13 единиц. Среди них есть ракетоносец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга Украины в Telegram.

"Несмотря на шторм, враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 13 единиц, среди которых 5 больших десантных кораблей и 1 надводный ракетоноситель", - говорится в сообщении. 

При этом подчеркивается, что фрегат "адмирал Макаров", снаряженный до 8 "Калибров", выведен на боевое дежурство.

"Внимательно следите за сигналами воздушных тревог. Не поддавайтесь панике, а будьте начеку", - призвали в Силах обороны.

Масштабный обстрел Украины

Утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами различных типов. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, а также аэробаллистические "Кинжалы" с истребителей МиГ-31К.

Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской области, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о сегодняшней массированной атаке - в материале РБК-Украина.

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