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Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки ракет напоготові

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Неділя 02 липня 2023 13:46
Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки ракет напоготові Фото: Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі (youtube)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі 9 кораблів. Серед них 4 носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗС України.

Загальний залп ракет в Чорному морі - 24.

Також зазначається, що:

  • в Азовському морі - 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет;

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки ракет напоготові

Фото: Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Росія накопичує ракети

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Російська Федерація зараз уникає масових ударів, оскільки ймовірно накопчує ракети, щоб пізніше використати їх для "підступніших намірів".

"Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у РФ", - зазначив він.

Як розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, сьогодні країна-окупант щонайменше в 3-4 рази наростила виробництво ракет "Калібр" та Х-101.

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