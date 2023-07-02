ua ru
Вс, 02 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько ракет наготове

Новина українською →
Воскресенье 02 июля 2023 13:46
Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько ракет наготове Фото: Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море (youtube)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация удерживает на боевом дежурстве в Черном море 9 кораблей. Среди них 4 носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВС Украины.

Общий залп ракет в Черном море - 24.

Также отмечается, что:

  • в Азовском море - 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет;

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько ракет наготове

Фото: Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Россия накапливает ракеты

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Российская Федерация сейчас избегает массовых ударов, поскольку вероятно накапливает ракеты, чтобы позже использовать их для "более коварных намерений".

"Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно только гадать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - отметил он.

Как рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сегодня страна-оккупант, по меньшей мере, в 3-4 раза нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ продолжают контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях: карты боев ISW
ВСУ продолжают контрнаступательные действия сразу на нескольких направлениях: карты боев ISW
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны