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Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Фото: Росія вивела в Чорне море підводний човен - ракетоносій (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія збільшила корабельне угруповання ракетоносіїв у Чорному морі.

Про це заявив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Незважаючи на штормову погоду, ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі 2 надводні ракетоносії, до яких згодом доєднався ще один, підводний.

За інформацією оперативного командування "Південь", сумарний залп "Калібрів" збільшено до 20. Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

"На прикладі трагедії у Кривому Розі очевидно, що ворог здатний підступно атакувати абсолютно мирні цивільні об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Людей закликають не ігнорувати попередження про повітряну тривогу та переходити в укриття.

Ракетні удари РФ по Україні

Вночі, 13 червня, російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Поцілили в житловий будинок та приватне підприємство. Кількість постраждалих зросла до 36 осіб.

Також, через обстріл Кривого Рогу було пошкоджено будівлю ТЕЦ та знеструмлено три шахти з людьми.

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