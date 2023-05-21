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Росія збільшила кількість ракет у Чорному морі та може атакувати, - Гуменюк

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Одеса, Неділя 21 травня 2023 09:16
Росія збільшила кількість ракет у Чорному морі та може атакувати, - Гуменюк Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вивела у Чорне море додатковий ракетоносій з "Калібрами" та посилює розвідку безпілотниками. Окупанти можуть атакувати Україну на тлі саміту G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вчора надвечір ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Стало 2 підводних човна, два ракетоносії - це 8 ракет типу "Калібр"", - зазначила Гуменюк.

За її словами, росіяни намагаються наростити напруження на тлі саміту G7 в Японії, куди поїхав президент України Володимир Зеленський. Гуменюк не виключає, що окупанти можуть вдатися до атак.

"Ми звертаємо увагу всіх - бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги і стежити за активністю ворожої авіації", - заявила речниця.

Також, за її словами, армія РФ активізувала розвідку дронами. Вона пояснила, що ворог почав активно збирати інформацію після заяв про підготовку України до контрнаступу.

Варто зазначити, що Росія з початку повномасштабного вторгнення активно використовувала море для атак України. Зокрема, восени минулого року саме з Чорного моря ворог активно атакував інфраструктуру України ракетами.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти намагалися дронами атакувати Дніпропетровську область. Проте сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

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