Россия увеличила количество ракет в Черном море и может атаковать, - Гуменюк

Россия вывела в Черное море дополнительный ракетоноситель с "Калибрами" и усиливает разведку беспилотниками. Оккупанты могут атаковать Украину на фоне саммита G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вчера вечером враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Стало 2 подлодки, две ракетоносители - это 8 ракет типа "Калибр"", - отметила Гуменюк.

По ее словам, россияне пытаются нарастить напряжение на фоне саммита G7 в Японии, куда приехал президент Украины Владимир Зеленский. Гуменюк не исключает, что оккупанты могут прибегнуть к атакам.

"Мы обращаем внимание всех - быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги и следить за активностью вражеской авиации", - заявила спикер.

Также, по ее словам, армия РФ активизировала разведку дронами. Она пояснила, что враг начал активно собирать информацию после заявлений о подготовке Украины к контрнаступлению.

Следует отметить, что Россия с начала полномасштабного вторжения активно использовала море для атак Украины. В частности, осенью прошлого года именно из Черного моря враг активно атаковал инфраструктуру Украины ракетами.

Напомним, этой ночью оккупанты пытались дронами атаковать Днепропетровскую область. Однако силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

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