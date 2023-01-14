Росія збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі, там вже 20 ракет

"Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Наразі загальний залп "Калібрів" складає 20 ракет. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українців попередили про масований ракетний удар, який очікується ближче до полудня, не виключена зміна початкового курсу ворожих ракет. Тому громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ піддався ракетному удару. Зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури.

Всі деталі ранкової атаки на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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