Россия увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море, там уже 20 ракет

"Враг вывел на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель . Сейчас общий залп "Калибров" составляет 20 ракет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня украинцев предупредили о возможном ближе к полудню массированном ракетном ударе, не исключено изменение начального курса вражеских ракет. Поэтому граждан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, сегодня утром Киев подвергся ракетному удару. Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

Все детали утренней атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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