Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: у ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв

В акваторії Азовського моря сьогодні, як і в попередні дні, жодних кораблів немає. Водночас у Середземному морі помічено теж 3 судна, 2 з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За даними ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Військові наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.