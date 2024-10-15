Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: у ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв

Станом на 06:00, 15 жовтня, Російська Федерація збільшила кількість кораблів у Чорному морі. Зокрема, військові зафіксували 3 судна, 2 з яких є ракетоносіями із можливим загальним залпом "Калібрів" до 8 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.
В акваторії Азовського моря сьогодні, як і в попередні дні, жодних кораблів немає. Водночас у Середземному морі помічено теж 3 судна, 2 з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
За даними ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
Військові наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, вчора речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російський флот фактично більше не може впливати на перебіг бойових дій в Україні.
Також на початку жовтня він сказав, що шторми, які починаються в осінній сезон, створюють значні перешкоди для виходу ракетоносіїв у відкрите море.
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