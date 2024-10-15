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Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: у ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв

Фото: кораблі РФ продовжують знаходитись в акваторії Чорного моря (t.me/nexta_live)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 15 жовтня, Російська Федерація збільшила кількість кораблів у Чорному морі. Зокрема, військові зафіксували 3 судна, 2 з яких є ракетоносіями із можливим загальним залпом "Калібрів" до 8 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.

В акваторії Азовського моря сьогодні, як і в попередні дні, жодних кораблів немає. Водночас у Середземному морі помічено теж 3 судна, 2 з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За даними ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Військові наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, вчора речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російський флот фактично більше не може впливати на перебіг бойових дій в Україні.

Також на початку жовтня він сказав, що шторми, які починаються в осінній сезон, створюють значні перешкоди для виходу ракетоносіїв у відкрите море.

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