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Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі: скільки там ракетоносіїв

Ілюстративне фото: Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія вивела у Чорне море 11 кораблів, з них три ракетоносії. Загальний залп може становити до 13 "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Окрім того, в Азовському морі зафіксовано один ворожий корабель.

В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

Нагадаємо, вчора у Чорному морі було 9 російських кораблів.

Як повідомлялося раніше, країна-агресор може почати серійне виробництво крилатих ракет типу Х-50, щоб відновити масовані атаки по Україні восени.

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