Росія зберігає КПП з окупованими територіями з міркувань безпеки, - ISW

Аналітики зазначають, що згідно до заяв російських "воєнкорів", блокпости на КПП значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.

"Путін, ймовірно, намагається виправити затримки шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, і не думає про можливість усунення цих перешкод", - зазначають в ISW.

По аналогії з посиленням заходів безпеки біля Керченського мосту, Росія використовуватиме КПП з іншими окупованими територіями з міркувань безпеки. Крім того, вони заважатимуть чоловікам з ТОТ тікати в Росію від примусової мобілізації.

"Існування цих контрольно-пропускних пунктів ще більше підкреслює, що російські чиновники не вважають жителів окупованої України громадянами Росії та керують як окупаційна влада, якою вони є, незважаючи на постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії", - пишуть аналітики.

Ключові висновки