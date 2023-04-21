Россия сохраняет КПП с оккупированными территориями по соображениям безопасности - ISW

Россия намерена сохранить контрольно-пропускные пункты между РФ и временно оккупированными территориями по соображениям безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что согласно заявлениям российских военкоров, блокпосты на КПП значительно замедляют поставки российских боеприпасов на передовую в Донецкой области.
"Путин, вероятно, пытается исправить задержки путем расширения штата, чтобы ускорить проверки на пунктах пропуска и не думает о возможности устранения этих препятствий", - отмечают в ISW.
По аналогии с усилением мер безопасности у Керченского моста Россия будет использовать КПП с другими оккупированными территориями по соображениям безопасности. Кроме того, они будут мешать мужчинам из ВОТ бежать в Россию от принудительной мобилизации.
"Существование этих контрольно-пропускных пунктов еще больше подчеркивает, что российские чиновники не считают жителей оккупированной Украины гражданами России и руководят как оккупационные власти, которыми они являются, несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории являются частью России", - пишут аналитики. .
Напомним, что ранее ISW сообщало, чтороссийские войска продолжают использовать дроны-камикадзе типа "Шахед" и другие малоточные системы, пытаясь компенсировать нехватку высокоточных ракет.
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