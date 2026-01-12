Орловську ТЕЦ атакували безпілотники, був "приліт" (фото, відео)
Російське місто Орел сьогодні, 12 січня, ввечері атакували невідомі безпілотники. Ціллю атаки була ТЕЦ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
"Щось в Орловську ТЕЦ прилетіло, горить", - написав Коваленко.
При цьому в мережі з'явилася інформація про те, що російський енергооб'єкт атакували безпілотники. Також було оприлюднено відповідні відео.
Російські моніторингові канали попереджали, що в напрямку Орла летить "величезна група безпілотників".
Атака на Орловську ТЕЦ
Нагадаємо, 8 січня пізно ввечері росіяни також скаржилися, що Орловську ТЕЦ нібито атакували ракети. У місцевих жителів спостерігалися проблеми з електропостачанням і водопостачанням.
Пізніше губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив про те, що в Орлі після атаки було пошкоджено "об'єкт комунальної інфраструктури".
Він підтвердив, що в місті проблеми з роботою систем водо- і теплопостачання.
Того ж вечора був удар по підстанції і ТЕЦ у Бєлгороді. Росіяни скаржилися на відсутність електропостачання в Бєлгороді та сусідніх населених пунктах.
Ракетний удар по Бєлгороду, пошкодження інфраструктури та блекаут підтверджував і губернатор області В'ячеслав Гладков.
Варто зауважити, що такі "прильоти" по енергетичних об'єктах у Росії є наслідком постійних атак окупантів на енергетичні об'єкти України. Зокрема, в ніч на 9 січня російські окупанти навмисно вдарили по районних котельнях у Києві, внаслідок чого половина багатоповерхівок столиці залишилася без опалення.
Ворог тероризує мирне населення України, коли на вулиці сильний мороз.