Орловську ТЕЦ атакували безпілотники, був "приліт" (фото, відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram .

При цьому в мережі з'явилася інформація про те, що російський енергооб'єкт атакували безпілотники. Також було оприлюднено відповідні відео.

Атака на Орловську ТЕЦ

Нагадаємо, 8 січня пізно ввечері росіяни також скаржилися, що Орловську ТЕЦ нібито атакували ракети. У місцевих жителів спостерігалися проблеми з електропостачанням і водопостачанням.

Пізніше губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив про те, що в Орлі після атаки було пошкоджено "об'єкт комунальної інфраструктури".

Він підтвердив, що в місті проблеми з роботою систем водо- і теплопостачання.

Того ж вечора був удар по підстанції і ТЕЦ у Бєлгороді. Росіяни скаржилися на відсутність електропостачання в Бєлгороді та сусідніх населених пунктах.

Ракетний удар по Бєлгороду, пошкодження інфраструктури та блекаут підтверджував і губернатор області В'ячеслав Гладков.

Варто зауважити, що такі "прильоти" по енергетичних об'єктах у Росії є наслідком постійних атак окупантів на енергетичні об'єкти України. Зокрема, в ніч на 9 січня російські окупанти навмисно вдарили по районних котельнях у Києві, внаслідок чого половина багатоповерхівок столиці залишилася без опалення.

Ворог тероризує мирне населення України, коли на вулиці сильний мороз.