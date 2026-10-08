Росія зазнає втрат рекордними темпами у зоні відповідальності "Азову"
Протягом останніх трьох діб українські захисники завдали російським військам на фронті колосальних втрат, насамперед у живій силі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
"Сили оборони України рекордними темпами знищують російських окупантів. Лише за три дні в зоні відповідальності угруповання військ (сил) "Азов" українські воїни знешкодили понад тисячу російських загарбників, із них 702 - ліквідовано", - йдеться в заяві.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що саме на цій ділянці фронту фіксують одні з найвищих добових показників втрат армії РФ.
Як пояснюють захисники, це один із прикладів того, як Сили оборони України покращують ефективність своїх атак.
"Поки ворог намагається видати терор мирного населення за успіхи, українські воїни різних підрозділів продовжують боронити нашу землю та завдавати агресору значних втрат на всіх відтинках лінії бойового зіткнення та в тилу", - наголошують у Генштабі ЗСУ.
Там також додали, що з 24 лютого 2022 року українські воїни встигли знешкодити 1 547 780 російських загарбників.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 1 547 780 (+1 830) осіб
- танків - 12 399 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 25 502 (+4) од.
- артилерійських систем - 50 883 (+47) од.
- РСЗВ - 2 194 (+2) од.
- засобів ППО - 1 692 (+2) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 2 890 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 553 578 (+1 702) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 159 795 (+667) од.
- спеціальної техніки - 4 806 (+6) од.
До речі, раніше РБК-Україна розповідало про нові успіхи ЗСУ на полі бою. Відомо, що Сили оборони змогли просунутися на Донбасі.
Окрім того, ми писали про масштабну атаку України на 20 регіонів Росії, а також її перші наслідки.