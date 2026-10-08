Росія зазнає втрат рекордними темпами у зоні відповідальності "Азову"

Протягом останніх трьох діб українські захисники завдали російським військам на фронті колосальних втрат, насамперед у живій силі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

"Сили оборони України рекордними темпами знищують російських окупантів. Лише за три дні в зоні відповідальності угруповання військ (сил) "Азов" українські воїни знешкодили понад тисячу російських загарбників, із них 702 - ліквідовано", - йдеться в заяві.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що саме на цій ділянці фронту фіксують одні з найвищих добових показників втрат армії РФ.

Як пояснюють захисники, це один із прикладів того, як Сили оборони України покращують ефективність своїх атак.

"Поки ворог намагається видати терор мирного населення за успіхи, українські воїни різних підрозділів продовжують боронити нашу землю та завдавати агресору значних втрат на всіх відтинках лінії бойового зіткнення та в тилу", - наголошують у Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що з 24 лютого 2022 року українські воїни встигли знешкодити 1 547 780 російських загарбників.

Загальні бойові втрати армії РФ: