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Росія заявила, що не готова "падати в прірву ядерної війни"

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Москва, П'ятниця 21 жовтня 2022 01:04
Росія заявила, що не готова "падати в прірву ядерної війни" Фото: Анатолій Антонов, посол Росії у США (flickr.com/us-mission)
Автор: Артур Родивилов

Росія і США поки що не стоять на межі ядерного конфлікту, попри максимальну напруженість.

Про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Він вважає, що в жодному разі не можна забувати уроки Кубинської ракетної кризи.

"Я впевнений, що, попри всі труднощі, ми поки що не досягли небезпечної межі падіння в прірву ядерного конфлікту", - сказав посол.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що її заява не є блефом.

Також ми писали, що у Британії заявили про "серйозні наслідки" для Росії у разі її застосування ядерної зброї.

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