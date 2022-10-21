Россия заявила, что не готова "падать в бездну ядерной войны"

Россия и США пока не стоят на грани ядерного конфликта, несмотря на максимальную напряженность.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Он считает, что ни в коем случае нельзя забывать уроки Кубинского ракетного кризиса.

"Я уверен, что, несмотря на все трудности, мы пока не достигли опасной грани падения в бездну ядерного конфликта", - сказал посол.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пригрозил странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление не является блефом.

Также мы писали, что в Британии заявили о "серьезных последствиях" для России в случае ее применения ядерного оружия.

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