Робота по 18 годин та сон стоячи: працівники КНДР розповіли про рабські умови в Росії
Тисячі північнокорейських чоловіків приїздять до Росії на тяжку роботу, де їх контролюють і змушують працювати понад 18 годин на день. Багато хто не витримує умов і втікає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Виявляється, що наплив північнокорейців до країни-агресорки пов’язаний з величезним дефіцитом робочої сили, який загострився через війну в Україні. Таку інформацію надав журналістам анонімний чиновник південнокорейської розвідки.
Декілька громадян КНДР, яким вдалося втекти з тяжкої роботи у РФ, розповіли, що працювати доводиться в жахливих умовах ще й під контролем наглядачів.
Один з чоловіків поділився, що після прибуття в Росію йому наказали ні з ким не розмовляти і, ні на що не дивитися. Після цього його одразу відправили на будівництво багатоповерхівок, де працювати доводилось понад 18 годин на день.
Втікачі розповіли, що прокидалися о 6 ранку і працювали до 2 години ночі наступного дня, маючи лише два вихідних на рік.
В багатьох робітників від праці ціпеніли руки та тіло, деякі засинали під час роботи стоячи, але наглядачі помічали це і били їх.
"Це було справді так, ніби ми помирали", - поділився один з втікачів.
Більше того, вночі на будівництві працювати доводилось без світла та майже без засобів безпеки.
Спати робітникам з КНДР доводилось у брудних, переповнених транспортних контейнерах, наповнених комахами. Або ж лягти можна було на підлозі недобудованих багатоквартирних будинків, натягнувши брезент на двері, щоб захиститись від холоду.
Журналісти дізнались про випадок, коли чоловік впав з висоти чотирьох метрів з будівельного майданчика, отримавши значні травми обличчя. Однак йому не дозволили звернутись до лікарів і змусили працювати.
Найцікавіше, що більшу частину заробітку корейці віддають в бюджет КНДР, а за місяць роботи отримують по факту по 100-200 доларів. Й ті кошти можуть отримати лише після повернення додому - це зроблено для запобігання втеч з Росії.
Очікується, що скоро Пхеньян відправить понад 50 тисяч громадян на роботу до РФ. В більшості корейцям доводиться працювати на будівництві, однак є робота і на швейних фабриках та в ІТ-центрах, що є порушенням санкцій ООН.
Однак РФ намагається обійти обмеження, наприклад дозволяючи в’їзд північнокорейців за студентськими візами.
У червні секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявляв, що 5000 північнокорейців відправлять на відбудову Курська.
Натомість чиновник південнокорейської розвідки вважає, що велика імовірність переправляння чоловіків з КНДР на окуповані Росією території України для реконструкції інфраструктури.
"Росія зараз страждає від гострої нестачі робочої сили, і північнокорейці є ідеальним рішенням. Вони дешеві, працьовиті та не потрапляють у халепу", - сказав Андрій Ланьков, професор Університету Кукмін у Сеулі та відомий експерт з північнокорейсько-російських відносин.
Нагадаємо, двоє помічників диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина у липні здійснили поїздки до Пекіна. Їх візит був пов'язаний з будівельними проектами.
Як раніше ми писали, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Північна Корея забезпечує для Росії майже половину боєприпасів.