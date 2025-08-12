ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Робота по 18 годин та сон стоячи: працівники КНДР розповіли про рабські умови в Росії

Україна, Вівторок 12 серпня 2025 16:10
UA EN RU
Робота по 18 годин та сон стоячи: працівники КНДР розповіли про рабські умови в Росії Фото: північнокорейці в РФ працюють за сто доларів на місяць (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Тисячі північнокорейських чоловіків приїздять до Росії на тяжку роботу, де їх контролюють і змушують працювати понад 18 годин на день. Багато хто не витримує умов і втікає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Виявляється, що наплив північнокорейців до країни-агресорки пов’язаний з величезним дефіцитом робочої сили, який загострився через війну в Україні. Таку інформацію надав журналістам анонімний чиновник південнокорейської розвідки.

Декілька громадян КНДР, яким вдалося втекти з тяжкої роботи у РФ, розповіли, що працювати доводиться в жахливих умовах ще й під контролем наглядачів.

Один з чоловіків поділився, що після прибуття в Росію йому наказали ні з ким не розмовляти і, ні на що не дивитися. Після цього його одразу відправили на будівництво багатоповерхівок, де працювати доводилось понад 18 годин на день.

Втікачі розповіли, що прокидалися о 6 ранку і працювали до 2 години ночі наступного дня, маючи лише два вихідних на рік.

В багатьох робітників від праці ціпеніли руки та тіло, деякі засинали під час роботи стоячи, але наглядачі помічали це і били їх.

"Це було справді так, ніби ми помирали", - поділився один з втікачів.

Більше того, вночі на будівництві працювати доводилось без світла та майже без засобів безпеки.

Спати робітникам з КНДР доводилось у брудних, переповнених транспортних контейнерах, наповнених комахами. Або ж лягти можна було на підлозі недобудованих багатоквартирних будинків, натягнувши брезент на двері, щоб захиститись від холоду.

Журналісти дізнались про випадок, коли чоловік впав з висоти чотирьох метрів з будівельного майданчика, отримавши значні травми обличчя. Однак йому не дозволили звернутись до лікарів і змусили працювати.

Найцікавіше, що більшу частину заробітку корейці віддають в бюджет КНДР, а за місяць роботи отримують по факту по 100-200 доларів. Й ті кошти можуть отримати лише після повернення додому - це зроблено для запобігання втеч з Росії.

Очікується, що скоро Пхеньян відправить понад 50 тисяч громадян на роботу до РФ. В більшості корейцям доводиться працювати на будівництві, однак є робота і на швейних фабриках та в ІТ-центрах, що є порушенням санкцій ООН.

Однак РФ намагається обійти обмеження, наприклад дозволяючи в’їзд північнокорейців за студентськими візами.

У червні секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу заявляв, що 5000 північнокорейців відправлять на відбудову Курська.

Натомість чиновник південнокорейської розвідки вважає, що велика імовірність переправляння чоловіків з КНДР на окуповані Росією території України для реконструкції інфраструктури.

"Росія зараз страждає від гострої нестачі робочої сили, і північнокорейці є ідеальним рішенням. Вони дешеві, працьовиті та не потрапляють у халепу", - сказав Андрій Ланьков, професор Університету Кукмін у Сеулі та відомий експерт з північнокорейсько-російських відносин.

Нагадаємо, двоє помічників диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина у липні здійснили поїздки до Пекіна. Їх візит був пов'язаний з будівельними проектами.

Як раніше ми писали, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що Північна Корея забезпечує для Росії майже половину боєприпасів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Корея КНДР
Новини
ЗСУ спростували чутки про прорив росіян біля Покровська та Добропілля
ЗСУ спростували чутки про прорив росіян біля Покровська та Добропілля
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа