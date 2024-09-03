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Росія завершила випробування плануючих авіабомб нового типу, - ISW

Фото: російська армія бере на озброєння модернізовані ФАБи (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація налагоджує виробництво і використання нових плануючих бомб з підвищеною точністю і дальністю ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними російських військових блогерів, армія РФ завершила випробування плануючих бомб ФАБ-3000 M54 з уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК), а також плануючих бомб ФАБ-500 M62 з УМПК підвищеної дальності.

Незабаром російські бомбардувальні авіаційні полки почнуть приймати ці бомби на озброєння.

ФАБ-3000 - розроблена в часи СРСР 3000-кілограмова авіабомба загального призначення з фугасною боєголовкою.

Бомба здатна пробити бетонні споруди, укриття, укріплення, греблі та промислові споруди завдяки литому корпусу вагою 1600 кг і вибуховому заряду вагою 1400 кг.

Була розроблена для бомбардувальників Ту-4, Ту-16 або Ту-22 (у базовій версії і Ту-22М3). Ту-22М3 може брати на борт до двох авіабомб.

На озброєння ВПС СРСР прийнята у 1946 році.

В Росії заявили, що з лютого 2024 року виробництво цих бомб відновили та що воно є масовим.

ФАБ-3000-М54 (керована плануюча авіабомба довжиною - 3,3 м; діаметром (по стабілізатору) - 1 м; загальною вагою - 3067 кг, з яких близько 1200 кг вибухової речовини).

ФАБ-3000-M54 (росЗМІ)

Фото: ФАБ-3000-М62 (росЗМІ)

Нагадаємо, у червні 2024 року росіяни поширили відео першого використання ФАБ-3000 М-54 проти ЗСУ в Харківській області.

Загарбники найчастіше для ударів по Україні використовують бомби ФАБ-250 і ФАБ-500. Однак ще навесні 2022 року агресор використав ФАБ-3000 для ударів по Маріуполю.

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Війна Росії проти України