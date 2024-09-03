RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия завершила испытания планирующих авиабомб нового типа, - ISW

Фото: российская армия берет на вооружение модернизированные ФАБы (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация налаживает производство и использование новых планирующих бомб с повышенной точностью и дальностью ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным российских военных блогеров, армия РФ завершила испытания планирующих бомб ФАБ-3000 M54 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), а также планирующих бомб ФАБ-500 M62 с УМПК повышенной дальности.

Вскоре российские бомбардировочные авиационные полки начнут принимать эти бомбы на вооружение.

ФАБ-3000 - разработанная во времена СССР 3000-килограммовая авиабомба общего назначения с фугасной боеголовкой.

Бомба способна пробить бетонные сооружения, укрытия, укрепления, плотины и промышленные сооружения благодаря литому корпусу весом 1600 кг и взрывному заряду весом 1400 кг.

Была разработана для бомбардировщиков Ту-4, Ту-16 или Ту-22 (в базовой версии и Ту-22М3). Ту-22М3 может брать на борт до двух авиабомб.

На вооружение ВВС СССР принята в 1946 году.

В России заявили, что с февраля 2024 года производство этих бомб возобновили и что оно является массовым.

ФАБ-3000-М54 (управляемая планирующая авиабомба длиной - 3,3 м; диаметром (по стабилизатору) - 1 м; общим весом - 3067 кг, из которых около 1200 кг взрывчатого вещества).

ФАБ-3000-M54 (росСМИ)

Фото: ФАБ-3000-М62 (росСМИ)

Напомним, в июне 2024 года россияне распространили видео первого использования ФАБ-3000 М-54 против ВСУ в Харьковской области.

Захватчики чаще всего для ударов по Украине используют бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500. Однако еще весной 2022 года агрессор использовал ФАБ-3000 для ударов по Мариуполю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины