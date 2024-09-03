Россия завершила испытания планирующих авиабомб нового типа, - ISW

По данным российских военных блогеров, армия РФ завершила испытания планирующих бомб ФАБ-3000 M54 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), а также планирующих бомб ФАБ-500 M62 с УМПК повышенной дальности.

Вскоре российские бомбардировочные авиационные полки начнут принимать эти бомбы на вооружение.

ФАБ-3000 - разработанная во времена СССР 3000-килограммовая авиабомба общего назначения с фугасной боеголовкой.

Бомба способна пробить бетонные сооружения, укрытия, укрепления, плотины и промышленные сооружения благодаря литому корпусу весом 1600 кг и взрывному заряду весом 1400 кг.

Была разработана для бомбардировщиков Ту-4, Ту-16 или Ту-22 (в базовой версии и Ту-22М3). Ту-22М3 может брать на борт до двух авиабомб.

На вооружение ВВС СССР принята в 1946 году.

В России заявили, что с февраля 2024 года производство этих бомб возобновили и что оно является массовым.

ФАБ-3000-М54 (управляемая планирующая авиабомба длиной - 3,3 м; диаметром (по стабилизатору) - 1 м; общим весом - 3067 кг, из которых около 1200 кг взрывчатого вещества).

ФАБ-3000-M54 (росСМИ)

Фото: ФАБ-3000-М62 (росСМИ)