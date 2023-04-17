UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія завдала збитків "Енергоатому" в сумі понад 32 мільярди гривень

Фото: Росія завдала збитків "Енергоатому" в сумі понад 32 мільярди гривень (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

РФ завдала "Енергоатому" значних збитків. Вартість зруйнованого через російську агресію майна вже сягнула 32 млрд гривен.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал "Енергоатому".

"Внаслідок збройної агресії РФ майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" були пошкоджені або знищені", - йдеться в повідомленні.

Також в "Енергоатомі" зазначили, що розмір втрат і збитків, буде визначений після деокупації ЗАЕС, повернення українському оператору фактичного контролю над усім майном та його повної перевірки й інвентаризації.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну завдало збитків екології на суму 3 трильйони гривень.

Також раніше ми писали про те, що Росія за понад рік повномасштабної війни зруйнувала та пошкодила в Україні медичних закладів на 2,5 мільярда доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСЭнергоатом