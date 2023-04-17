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Россия нанесла ущерб "Энергоатому" в сумме более 32 миллиардов гривен

Фото: Россия нанесла ущерб "Энергоатому" в сумме более 32 миллиардов гривен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

РФ нанесла "Энергоатому" значительный ущерб. Стоимость разрушенного из-за российской агрессии имущества уже достигла 32 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал "Энергоатома".

"В результате вооруженной агрессии РФ имущество и инфраструктура временно оккупированной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП "НАЭК "Энергоатом" были повреждены или уничтожены", - говорится в сообщении.

Также в "Энергоатоме" отметили, что размер потерь и ущерба будет определен после деоккупации ЗАЭС, возвращения украинскому оператору фактического контроля над всем имуществом и его полной проверки и инвентаризации.

Напомним, что вторжение России в Украину нанесло ущерб экологии на сумму 3 триллиона гривен.

Также ранее мы писали о том, что Россия за год полномасштабной войны разрушила и повредила в Украине медицинских учреждений на 2,5 миллиарда долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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Запорожская АЭСЭнергоатом