Росія завдала удару по Житомирщині, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Деталі атаки на Житомирщину

За словами очільника області, ворог продовжує тероризувати регіон. Наразі відомо про руйнування цивільних об'єктів у Житомирській громаді.

На місці влучань та падіння уламків задіяні екіпажі рятувальників ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Інформація щодо можливих постраждалих чи загиблих наразі уточнюється.

В ОВА вкотре закликали жителів області утримуватися від висвітлення наслідків ворожих ударів.

Влада просить не знімати та не викладати в мережу фото і відео роботи ППО чи руйнувань, аби не сприяти ворогу.

Також мешканців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.