Росія завдала удару по Житомирщині, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Внаслідок чергової атаки російських військ у Житомирській громаді зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. На місці події вже працюють екстрені служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Житомирської ОВА Віталія Бунечко.
За словами очільника області, ворог продовжує тероризувати регіон. Наразі відомо про руйнування цивільних об'єктів у Житомирській громаді.
На місці влучань та падіння уламків задіяні екіпажі рятувальників ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.
Інформація щодо можливих постраждалих чи загиблих наразі уточнюється.
В ОВА вкотре закликали жителів області утримуватися від висвітлення наслідків ворожих ударів.
Влада просить не знімати та не викладати в мережу фото і відео роботи ППО чи руйнувань, аби не сприяти ворогу.
Також мешканців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, що ворог уже неодноразово завдавав ударів по Житомирській області.
Зокрема, 29 серпня росіяни атакували склади поблизу Житомирської траси у Київській області. Внаслідок вибухів та пожежі евакуювали понад 200 осіб, а також стало відомо про загиблих.
Крім того, 20 серпня війська РФ вдруге за два дні завдали удару по Житомиру, пошкодивши об'єкти логістичної інфраструктури та поранивши цивільного.
Тоді ж у місті оголошували день жалоби за загиблими через попередній обстріл будівлі Нацполіції.