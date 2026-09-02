Россия нанесла удар по Житомирщине, повреждена гражданская инфраструктура

В результате очередной атаки российских войск в Житомирской общине получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. На месте происшествия уже работают экстренные службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
По словам главы области, враг продолжает терроризировать регион. Пока известно о разрушении гражданских объектов в Житомирской общине.
На месте попадания и падения обломков задействованы экипажи спасателей ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.
Информация о возможных пострадавших или погибших в настоящее время уточняется.
В ОВА еще раз призывали жителей области воздерживаться от освещения последствий вражеских ударов.
Власти просят не снимать и не выкладывать в сеть фото и видео работы ПВО или разрушений, чтобы не способствовать врагу.
Также жителей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним, что враг уже неоднократно наносил удары по Житомирской области.
В частности, 29 августа россияне атаковали склады вблизи Житомирской трассы в Киевской области. В результате взрывов и пожара эвакуировали более 200 человек, а также стало известно о погибших.
Кроме того, 20 августа войска РФ вторично за два дня нанесли удар по Житомиру, повредив объекты логистической инфраструктуры и ранив гражданского.
Тогда же в городе объявляли день траура по погибшим из-за предварительного обстрела здания Нацполиции.