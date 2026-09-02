Россия нанесла удар по Житомирщине, повреждена гражданская инфраструктура

Детали атаки на Житомирщину

По словам главы области, враг продолжает терроризировать регион. Пока известно о разрушении гражданских объектов в Житомирской общине.

На месте попадания и падения обломков задействованы экипажи спасателей ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Информация о возможных пострадавших или погибших в настоящее время уточняется.

В ОВА еще раз призывали жителей области воздерживаться от освещения последствий вражеских ударов.

Власти просят не снимать и не выкладывать в сеть фото и видео работы ПВО или разрушений, чтобы не способствовать врагу.

Также жителей призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.