Росія завдала удару по ТЦ у Харкові

Ввечері 24 жовтня російські загарбники здійснили атаку на торговий центр у Харкові.
Про це заявив мер міста Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами міського голови, приліт стався в Основʼянському районі.
"Ворог атакував торгівельний центр в Основʼянському районі", - написав Терехов.
Він також додав, що наслідки російської атаки наразі уточнюються.
З заявою також одразу виступив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Черговий ворожий "прильот" по Основʼянському району. Зʼясовуємо наслідки обстрілу", - йдеться в його заяві.
Як зазначив Синєгубов, наразі усі екстрені служби працюють в посиленому режимі.
Оновлено о 19:24
Росіяни завдали удару по Індустріальному району Харкова.
Наразі інформація про постраждалих не надходила.
Оновлено о 19:36
За словами Терехова, по торговому центру в Основʼянському районі було два влучання - почалася пожежа.
"Наразі - без постраждалих, відвідувачі та персонал ТЦ були евакуйовані завчасно", - повідомив він.
Оновлено о 20:10
Як повідомив Синєгубов, 39-річний чоловік постраждав в Основʼянському районі.
Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу.
Раніше РБК-Україна розповідало, що 30 вересня російські загарбники вдарили дроном по ТЦ у Харкові.
Також ми писали, що нещодавно ворог ударив КАБами одразу по двох районах міста.