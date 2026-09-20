Росія завдала удару по складу "ЕКО Маркет", як працює мережа

Компенсації воєнних збитків

Російські війська систематично завдають ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі України, завдаючи збитків продовольчому сектору.

Попри це, українські ритейлери швидко відновлюють логістичні ланцюжки та продовжують забезпечувати населення необхідними продуктами.

Нагадаємо, для підтримки підприємців Мінекономіки розробляє нову модель компенсацій воєнних збитків бізнесу. У межах ініціативи планується створити спеціальний фонд обсягом 3-4 мільярди доларів, який покриватиме перші збитки підприємств від атак.

Крім того, нещодавно Кабмін відніс Київ та Київську область до територій підвищеного ризику. Це дасть змогу підприємствам у столичному регіоні скористатися програмою державного страхування майна від воєнних загроз.