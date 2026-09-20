Россия нанесла удар по складе "ЭКО Маркет", как работает сеть

Детали инцидента и состояние работников

Сегодня повреждения получил один из складов компании.

В настоящее время весь персонал находится в безопасности, сотрудники живы и невредимы.

В компании выразили благодарность партнерам, спасателям и военным за оперативную помощь.

Фото: РФ нанесла удар по складе "ЭКО Маркет" (instagram.com/ekomarketua)

Как работает сеть

Несмотря на событие, торговые точки ЭКО Маркет продолжают функционировать и обслуживать покупателей.

Команда работает в чрезвычайном режиме и делает все необходимое, чтобы обеспечить стабильные поставки товаров и удержать необходимую продукцию на полках магазинов.