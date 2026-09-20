Россия нанесла удар по складе "ЭКО Маркет", как работает сеть

В результате вражеских действий поврежден один из объектов сети "ЭКО Маркет". В ходе инцидента никто не пострадал, а сама торговая сеть продолжает работать в обычном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу "ЭКО Маркет" в Instagram.
Сегодня повреждения получил один из складов компании.
В настоящее время весь персонал находится в безопасности, сотрудники живы и невредимы.
В компании выразили благодарность партнерам, спасателям и военным за оперативную помощь.
Фото: РФ нанесла удар по складе "ЭКО Маркет" (instagram.com/ekomarketua)
Несмотря на событие, торговые точки ЭКО Маркет продолжают функционировать и обслуживать покупателей.
Команда работает в чрезвычайном режиме и делает все необходимое, чтобы обеспечить стабильные поставки товаров и удержать необходимую продукцию на полках магазинов.
Российские войска систематически наносят удары по гражданской и логистической инфраструктуре Украины, нанося ущерб продовольственному сектору.
Тем не менее, украинские ритейлеры быстро восстанавливают логистические цепочки и продолжают снабжать население необходимыми продуктами.
Напомним, для поддержки предпринимателей Минэкономики разрабатывает новую модель компенсаций военных убытков бизнеса. В рамках инициативы планируется создать специальный фонд объемом 3-4 миллиарда долларов, который будет покрывать первые убытки предприятий от атак.
Кроме того, недавно Кабмин отнес Киев и Киевскую область к территориям повышенного риска. Это позволит предприятиям в столичном регионе воспользоваться программой государственного страхования имущества от военных угроз.