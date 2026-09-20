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Россия нанесла удар по складе "ЭКО Маркет", как работает сеть

21:01 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ нанесла удар по складе "ЭКО Маркет" (instagram.com/ekomarketua)

В результате вражеских действий поврежден один из объектов сети "ЭКО Маркет". В ходе инцидента никто не пострадал, а сама торговая сеть продолжает работать в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу "ЭКО Маркет" в Instagram.

Детали инцидента и состояние работников

Сегодня повреждения получил один из складов компании.

В настоящее время весь персонал находится в безопасности, сотрудники живы и невредимы.

В компании выразили благодарность партнерам, спасателям и военным за оперативную помощь.

Фото: РФ нанесла удар по складе "ЭКО Маркет" (instagram.com/ekomarketua)

Как работает сеть

Несмотря на событие, торговые точки ЭКО Маркет продолжают функционировать и обслуживать покупателей.

Команда работает в чрезвычайном режиме и делает все необходимое, чтобы обеспечить стабильные поставки товаров и удержать необходимую продукцию на полках магазинов.

Компенсации военного ущерба

Российские войска систематически наносят удары по гражданской и логистической инфраструктуре Украины, нанося ущерб продовольственному сектору.

Тем не менее, украинские ритейлеры быстро восстанавливают логистические цепочки и продолжают снабжать население необходимыми продуктами.

Напомним, для поддержки предпринимателей Минэкономики разрабатывает новую модель компенсаций военных убытков бизнеса. В рамках инициативы планируется создать специальный фонд объемом 3-4 миллиарда долларов, который будет покрывать первые убытки предприятий от атак.

Кроме того, недавно Кабмин отнес Киев и Киевскую область к территориям повышенного риска. Это позволит предприятиям в столичном регионе воспользоваться программой государственного страхования имущества от военных угроз.

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