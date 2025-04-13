Росія завдала удару по дитсадку в Харкові: вибиті вікна та пошкоджено будівлю

Фото: Росія завдала удару по дитсадку в Харкові (Getty Images)

Російський безпілотник атакував дитсадок у Київському районі Харкова. Пошкоджено фасад будівлі та вибиті вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Вранці 13 квітня Харків став мішенню для ворожого безпілотника "Молнія", який завдав удару по Київському району міста. За попередніми даними, РФ вдарила по дитячому садочку. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що інформації про постраждалих наразі немає, але повідомляється, що вибиті вікна та пошкоджено фасад будівлі. Крім того, наслідки обстрілу також фіксуються у навколишніх багатоквартирних будинках, де також вибиті вікна.