Россия нанесла удар по детсаду в Харькове: выбиты окна и повреждено здание
Российский беспилотник атаковал детсад в Киевском районе Харькова. Поврежден фасад здания и выбиты окна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
Утром 13 апреля Харьков стал мишенью для вражеского беспилотника "Молния", который нанес удар по Киевскому району города.
По предварительным данным, РФ ударила по детскому саду.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что информации о пострадавших пока нет, но сообщается, что выбиты окна и поврежден фасад здания.
Кроме того, последствия обстрела также фиксируются в окружающих многоквартирных домах, где также выбиты окна.
Напомним, что сегодня 13 апреля РФ нанесла удар по Сумах.
Под удар попал центр города, где на тот момент находилось много людей. В момент ударов люди просто шли по улице, сидели в своих авто, ехали в общественном транспорте.
Сначала сообщалось о 21 погибшем и 20 раненых, позже количество пострадавших возросло до 34, затем до 83. Сейчас центр города перекрыт, там работают полицейские, спасатели, медики.
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