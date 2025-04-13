Россия нанесла удар по детсаду в Харькове: выбиты окна и повреждено здание

Фото: Россия нанесла удар по детсаду в Харькове (Getty Images)

Российский беспилотник атаковал детсад в Киевском районе Харькова. Поврежден фасад здания и выбиты окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Утром 13 апреля Харьков стал мишенью для вражеского беспилотника "Молния", который нанес удар по Киевскому району города. По предварительным данным, РФ ударила по детскому саду. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что информации о пострадавших пока нет, но сообщается, что выбиты окна и поврежден фасад здания. Кроме того, последствия обстрела также фиксируются в окружающих многоквартирных домах, где также выбиты окна.