Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей

Удар по Лозовій

Ворог завдав ракетного удару по Лозовій, є поранені.

"Внаслідок обстрілу постраждали 64-річний, 68-річний, 44-річний, 64-річний, 60-річний та 68-річний чоловіки. Всіх ушпиталили з вибуховими пораненнями", - заявив Синєгубов.

Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вдень 24 жовтня завдали ракетного удару по Лозовій Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще троє людей постраждали.