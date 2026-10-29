Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей

Близько 14.30 окупанти ударили ракетою по Лозовій на Харківщині. Наразі відомо про 6 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Ворог завдав ракетного удару по Лозовій, є поранені.
"Внаслідок обстрілу постраждали 64-річний, 68-річний, 44-річний, 64-річний, 60-річний та 68-річний чоловіки. Всіх ушпиталили з вибуховими пораненнями", - заявив Синєгубов.
Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вдень 24 жовтня завдали ракетного удару по Лозовій Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще троє людей постраждали.
Крім того, 22 жовтня окупанти вдарили по ринку у Лозовій, внаслідок чого загинули двоє людей, а ще 34 цивільних постраждали.