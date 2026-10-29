UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей

15:21 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: російський ОТРК "Іскандер" (Getty Images)

Близько 14.30 окупанти ударили ракетою по Лозовій на Харківщині. Наразі відомо про 6 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Удар по Лозовій

Ворог завдав ракетного удару по Лозовій, є поранені.

"Внаслідок обстрілу постраждали 64-річний, 68-річний, 44-річний, 64-річний, 60-річний та 68-річний чоловіки. Всіх ушпиталили з вибуховими пораненнями", - заявив Синєгубов.

Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти вдень 24 жовтня завдали ракетного удару по Лозовій Харківської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще троє людей постраждали.

Крім того, 22 жовтня окупанти вдарили по ринку у Лозовій, внаслідок чого загинули двоє людей, а ще 34 цивільних постраждали.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ХарківВійна Росії проти України