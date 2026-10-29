Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек

Удар по Лозовой

Враг нанес ракетный удар по Лозовой, есть раненые.

"В результате обстрела пострадали 64-летний, 68-летний, 44-летний, 64-летний, 60-летний и 68-летний мужчины. Всех госпитализировали с взрывными ранениями", - заявил Синегубов.

Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее РБК-Украина писала, что оккупанты днем 24 октября нанесли ракетный удар по Лозовой Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина, еще три человека пострадали.